Governo Trump quer excluir igualdade de género ou diversidade da sua ajuda externa

Governo Trump quer excluir igualdade de género ou diversidade da sua ajuda externa

Tal como já acontece em relação ao aborto, o Governo liderado por Donald Trump quer proibir que a ajuda externa dos EUA beneficie programas que promovam a diversidade e a igualdade de género, adiantou hoje uma autoridade norte-americana.

Lusa /

VER MAIS

O Departamento de Estado deverá divulgar na sexta-feira novas regras, alargando a chamada "política da Cidade do México", que proíbe os subsídios para o aborto, para incluir programas de género e de diversidade, equidade e inclusão e a sua "ideologia discriminatória", indicou o responsável, que falou sob condição de anonimato, à agência France-Presse (AFP).

A medida vai aplicar-se não só aos 8 mil milhões de dólares gastos anualmente em saúde global, mas também a toda a ajuda externa dos EUA, mais de 30 mil milhões de dólares, a ONG estrangeiras e a organizações internacionais e ONG norte-americanas, frisou a autoridade norte-americana.

A "política da Cidade do México", conhecida pelos críticos como a "lei da mordaça global", proíbe as ONG estrangeiras de utilizarem a ajuda norte-americana para apoiar serviços ou atividades de defesa do aborto.

O impacto da medida exato ainda está por ser apurado, dado que a administração Trump já reduziu significativamente a ajuda externa, principalmente ao desmantelar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês), que era o maior fornecedor mundial de ajuda governamental.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem-se manifestado contra os direitos das pessoas transgénero, utilizando frequentemente termos depreciativos para lembrar o ex-presidente democrata Joe Biden do seu apoio à comunidade transgénero.

O secretário de Estado Marco Rubio reverteu ainda a decisão de Biden de permitir o uso do símbolo "X" para indicar o género nos passaportes.

Desde que regressou ao poder, Donald Trump tem reprimido os programas de educação sobre identidade de género no Governo federal, nas universidades, nas escolas e no desporto.

O ex-presidente Biden e outros presidentes democratas, durante os seus mandatos, revogaram a "política da Cidade do México.

PUB
PUB