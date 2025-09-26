Governos de Timor-Leste e Austrália formam 800 funcionários públicos em língua inglesa

"Já fizemos a seleção de 800 funcionários públicos, todos serão beneficiários desta formação. Em outubro iniciamos já o curso de inglês para duas turmas", disse à Lusa o presidente da Comissão da Função Pública, Agostinho Letencio de Deus, após o lançamento oficial do programa.

Questionado sobre a duração do curso, o presidente da CFP explicou que a formação depende das horas, algumas de 24 horas e outras de 72 horas. Cada programa será desenhado em função do currículo e das horas disponíveis.

"Peço a todos os participantes já selecionados que se dediquem a este programa com empenho e entusiasmo. O vosso esforço não servirá apenas para elevar as vossas competências profissionais, mas contribuirá também diretamente para o sucesso da integração de Timor-Leste na ASEAN", pediu o responsável.

"Juntos, estamos a preparar a nossa nação para um futuro de maior envolvimento regional, cooperação e crescimento ativo", acrescentou o presidente da Comissão da Função Pública.

A vice-ministra dos Assuntos da ASEAN, Milena Rangel, agradeceu ao Governo da Austrália pelo apoio ao percurso de integração de Timor-Leste naquela organização do sudeste asiático.

A governante explicou que língua de trabalho na ASEAN é o inglês e é "fundamental dominar o idioma" para contribuírem para a "defesa dos interesses nacionais".

"Sabemos que na ASEAN a língua de trabalho é o inglês. Por isso, estamos a tentar investir ainda mais nos nossos funcionários públicos, razão pela qual avançámos com esta iniciativa", afirmou a vice-ministra.

A embaixadora da Austrália em Timor-Leste, Caitlin Wilson, destacou o forte e duradouro compromisso da Austrália no apoio à adesão de Timor-Leste à ASEAN.

Os estados-membros da ASEAN chegaram a um acordo de princípio em novembro de 2022 para integrar Timor-Leste na organização regional, passando o país a ter estatuto de observador e a poder participar em todas as reuniões, incluindo nas cimeiras.

A adesão plena à organização vai concretizar-se em 26 de outubro, durante a cimeira de chefes de Estado, que se vai realizar em Kuala Lumpur, na Malásia, país que assume a presidência rotativa da ASEAN.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas e tem como objetivo promover a cooperação entre os estados-membros para garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico, social e cultural da região.

Integram também a ASEAN Brunei Darussalam, Camboja, Laos, Myanmar e Vietname.