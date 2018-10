Governos regionais de Minas Gerais, São Paulo e Rio liderados por apoiantes de Bolsonaro

Lusa29 Out, 2018, 08:04 | Mundo

O estado do Rio de Janeiro elegeu o ex-juiz Wilson Witzel, candidato do Partido Social Cristão (PSC) apoiado pelo presidente eleito da extrema-direita Jair Bolsonaro, na segunda volta, com quase 60% dos votos.

Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o candidato mais votado foi o milionário Romeu Zema, do Partido Novo, também apoiante de Bolsonaro.

O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, venceu as eleições para governador no estado homónimo e manteve a hegemonia dos social-democratas na região mais rica e povoada do Brasil.

Dória expressou também o seu apoio ao capitão da reserva do Exército hoje eleito 38.º presidente da República Federativa do Brasil, com quem partilha várias ideais: quer endurecer as penas contra os delinquentes e defende os valores da "família tradicional".