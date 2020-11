GPS protege a última das girafas brancas

Leucismo - assim se chama a anomalia genética que, ao contrário dos animais albinos, torna a pele mais resistente à luz solar.

A equipa que colocou o dispositivo de rastreamento na girafa acredita que o GPS manterá longe os caçadores ilegais.Em comunicado sitado pela BBC, a Ishaqbini Hirola Community Conservancy, organização sem fins lucrativos, esclarece que o GPS “dá atualizações de hora a hora sobre o paradeiro da girafa, permitindo que os guardas mantenham o animal a salvo dos caçadores".

O equipamento monitoriza os movimentos do animal em tempo real e está ligado a um dos chifres. Começou a emitir sinal a 8 de novembro.



As girafas brancas foram avistadas pela primeira vez na Tanzânia no início de 2016 e, dois meses depois, no Quénia.

Em março de 2020 foram encontradas as carcaças de dois destes animais: a fémea e a cria circulavam no nordeste do condado de Garissa, no Quénia, onde a girafa macho vive agora sozinho.





🦒 The distinctive appearance of the world's only known white giraffe has made him a target for poachers. 🦒



In an effort to protect him, #wildlife rangers have fit him with a GPS tracker as he grazes in #Kenya.



Learn more with @physorg_com ⬇️https://t.co/cjqH3lJgCP — UN Biodiversity (@UNBiodiversity) November 19, 2020

A raridade da pele aguça o gosto dos compradores e, inevitavelmente, torna a caça ilegal ainda mais apetecível, devido aos lucros provenientes do tráfico de peles.A Africa Wildlife Foundation aponta a caça furtiva e o tráfico de vida selvagem como os grandes responsáveis por esse declínio.





Os caçadores furtivos também fazem negócio com outras partes do corpo das girafas. Para além do exotismo da carne de animais selvagens, há ainda a produção de joias, pulseiras e bolsas, a partir de membros das girafas.









Em 2019, na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, foram elaboradas medidas de proteção e conservação das comunidades de girafas contra o tráfico comercial. A favor votaram a República Centro-Africana, Chade, Quénia, Mali, Nigéria, Senegal. Houve resistência da África do Sul, Botswana, Tanzânia.

Foi estabelecida a exigência de licenças para o comércio de artefactos produzidos de ossos e pele de girafa, na tentativa de desencorajar as práticas ilegais.

Foi estabelecida a exigência de licenças para o comércio de artefactos produzidos de ossos e pele de girafa, na tentativa de desencorajar as práticas ilegais.