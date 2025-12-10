"Grande derrame de petróleo" na Alemanha após incidente em oleoduto
Um "grande derrame de petróleo" resultante de "um incidente" num oleoduto ocorreu hoje à noite na região de Brandeburgo, no nordeste da Alemanha, informaram as autoridades regionais.
"As equipas de resposta a emergências estão no local" para solucionar o incidente, que ocorreu "ao nível de uma válvula" do oleoduto pertencente à refinaria PCK, indicou o porta-voz do Ministério do Ambiente de Brandeburgo.
Propriedade de uma subsidiária alemã da gigante petrolífera russa Rosneft, esta refinaria está sob a tutela do Governo alemão desde setembro de 2022.
O incidente deu-se no oleoduto que liga o porto alemão de Rostock (norte), na costa do mar Báltico, a Schwedt, onde se situa a refinaria, na fronteira com a Polónia.
O Governo regional não forneceu qualquer informação sobre a causa da fuga ou a extensão dos danos.
Mas, segundo um porta-voz da refinaria questionado pela agência de notícias francesa AFP, "as primeiras conclusões" apontam para que "o incidente tenha sido provocado por preparativos para um teste de segurança agendado para quinta-feira no oleoduto".
"Nesta fase, podemos descartar a hipótese de uma intervenção externa intencional", acrescentou.
Segundo a imprensa regional, o petróleo jorrou do oleoduto a uma altura de, pelo menos, dez metros.
Desde janeiro de 2023, após o embargo europeu imposto na sequência da invasão russa da Ucrânia (fevereiro de 2022), a refinaria deixou de receber petróleo russo.
Atualmente, a refinaria opera com alternativas ao crude russo, abastecendo-se através dos portos de Rostock e Gdansk, na vizinha Polónia.