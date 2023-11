Grande Entrevista. MAI mantém movimentos pró-palestinianos e pró-Israel sob vigilância

José Luís Carneiro reconhece que Portugal tem de estar alerta para movimentos infiltrados nas manifestações de apoio às partes em conflito.





“É necessário, quando olhamos para as manifestações, termos a consciência coletiva de que, por vezes, por trás de boas intenções estão outros interesses que se cruzam, que se infiltram e que ameaçam mesmo a segurança e a vida das pessoas”, declarou o MAI na Grande Entrevista da RTP.



Segundo José Luís Carneiro, as forças e serviços de segurança no país “estão a monitorizar e a acompanhar”, numa “análise quotidiana, 24 horas sobre 24 horas”, as “expressões desta polarização e deste extremismo que atenta contra instituições do Estado de Direito e contra os valores constitucionais”.