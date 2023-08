Uma ilha do Havai está parcialmente a arder. As chamas na ilha de Mauí lavram desde o início da semana, na sequência da passagem de um furacão.

As linhas de socorro ficaram desativadas e os hospitais encontram-se cheios de gente.



Em algumas zonas os turistas e habitantes estão a lançar-se às águas do Pacífico para fugirem às chamas.



Testemunhas relataram que as pessoas estão a entrar no oceano e depois são resgatadas pela Guarda Costeira americana.



Há também evacuações a decorrerem numa outra ilha do Havai.