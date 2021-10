Grande rede de hospitais do Brasil enfrenta investigação sobre uso de hidroxicloroquina

A agência brasileira que regula os planos de saúde abriu uma investigação sobre as acusações, de acordo com declarações feitas a um inquérito do Senado na quarta-feira, revela a Reuters.



Paulo Rebello Filho, chefe da Agência Nacional de Regulamentação dos Planos Privados de Saúde (ANS), disse que sua equipe detetou “anomalias no atendimento” no Prevent Senior e que a rede de saúde ficará sob supervisão técnica especial.



Pelo menos nove pessoas morreram de Covid-19 durante os ensaios em Prevent Senior, de março a abril de 2020, mas seus gráficos foram alterados para ocultar a causa da morte, o inquérito foi informado na semana passada por um advogado de 10 médicos denunciantes, indica o Guardian.



Os senadores foram informados de que a rede de hospitais procurava validar a política de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro de defender o medicamento anti-malária hidroxicloroquina para tratar pacientes de Covid.



Prevent Senior disse que as acusações, incluindo a alteração dos prontuários dos pacientes e a demissão de médicos que se opunham à prática, são infundadas.