Grande tempestade no noroeste causa fortes nevões e chuva e deixa milhares sem luz

A tempestade chegou à costa do Pacífico no início desta semana, matando duas pessoas e cortando a energia a centenas de milhares, principalmente na zona de Seattle, antes de passar pelo norte da Califórnia, onde várias estradas foram encerradas devido a inundações e ventos fortes derrubaram árvores.

Os meteorologistas alertaram para o risco de inundações repentinas e deslizamentos de rochas em áreas a norte de São Francisco, noticiou a agência Associated Press (AP).

Entretanto, na costa leste, onde ocorreram raros incêndios florestais, Nova Iorque e Nova Jérsia receberam bem a chuva tão necessária que pode aliviar o perigo de incêndio durante o resto do ano.

No condado de Humboldt, na Califórnia, o gabinete do xerife emitiu ordens de evacuação e avisos para as pessoas perto do rio Eel, que estava previsto transbordar na sexta-feira.

As autoridades pediram aos residentes que se preparassem para os impactos da tempestade ao longo da semana.

No Estado de Washington, mais de 170 mil pessoas ainda estavam sem energia na sexta-feira, enquanto as equipas trabalhavam para limpar as ruas de linhas elétricas, ramos caídos e detritos.

As autoridades dos serviços públicos disseram que as interrupções, que começaram na terça-feira, podem durar até sábado.

Foram emitidos alertas de vento forte em Washington, Oregon e Califórnia, estando já em vigor em partes do norte da Califórnia e Oregon.

O Serviço Meteorológico Nacional em Reno reportou uma rajada de vento de 206 quilómetros por hora (km/h) de manhã no topo da estância de esqui de Palisades Tahoe, a cerca de 16 quilómetros a noroeste do Lago Tahoe, onde algumas pistas de esqui permaneceram abertas.

Foram registadas rajadas de até 138 km/h na estância de esqui Mt. Rose, perto de Reno, que encerrou devido ao mau tempo.

O sistema atingiu a costa oeste na terça-feira como um "ciclone bomba", que ocorre quando um ciclone se intensifica rapidamente. Desencadeou ventos fortes que derrubaram árvores nas estradas, veículos e casas