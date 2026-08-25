"Grandes potências estão a descobrir os limites do seu poder", afirma Guterres

Numa entrevista ao Financial Times publicada hoje Guterres, cujo mandato está prestes a terminar após uma década à frente da ONU, descreveu um mundo que está a ser remodelado pelo declínio da hegemonia dos Estados Unidos, a ascensão de novas potências e as experiências de conflitos auto-iniciados.

"É tempo de as grandes potências compreenderem os limites do seu poder. Se observarmos os acontecimentos recentes, a capacidade das grandes potências de impor a sua vontade ou a sua força em diversas situações tem sido severamente limitada. Vejam o que aconteceu à Rússia e à Ucrânia", considerou, referindo-se à invasão de 2022 que Moscovo estimou que duraria apenas alguns dias.

Para Guterres "é tempo de as grandes potências compreenderem os limites do seu poder.

Já no que diz respeito à expectativa de Washington de que Teerão se rendesse após o ataque de fevereiro, o secretário-geral da ONU voltou a referir: "vejam o que aconteceu aos Estados Unidos e ao Irão", isto porque, seis meses depois o regime iraniano resiste e fechou o estreito de Ormuz.

"As grandes potências precisam de compreender que as coisas mudaram. O peso dos diferentes países alterou-se", vincou.

Para Guterres estes contratempos como parte da transição da ordem pós-Guerra Fria liderada pelos Estados Unidos para um mundo multipolar.

O antigo primeiro-ministro português, de 77 anos, desvalorizou a ideia de que o Conselho de Paz do presidente norte-americano, Donald Trump, pudesse rivalizar com o Conselho de Segurança da ONU.

O Conselho de Paz é o grupo de líderes internacionais criado para intermediar um acordo entre Israel e a organização palestiniana Hamas.

"Apesar de todas as dificuldades que possam existir [para a ONU], a verdade é que, se observarmos o que está a acontecer em Gaza, as medidas tomadas e os progressos alcançados, sejamos honestos: não é a ONU que deve estar preocupada. São outros que devem estar preocupados com o que estão a fazer", disse.

No entanto, Guterres reconheceu que tem sido difícil mediar as guerras na Ucrânia, em Gaza e no Irão.

Segundo Guterres, o Conselho de Segurança está "virtualmente paralisado" uma vez que os Estados Unidos e a Rússia, dois dos cinco membros permanentes com poder de veto, bloquearam o organismo enquanto prosseguem os seus próprios objetivos.

Admitiu ainda que a ONU foi relegada para um papel secundário na guerra civil no Sudão, dado que os atores externos que procuram sabotar o processo se aproveitaram do impasse do Conselho de Segurança para intervir nos combates.

"Agora há uma sensação de impunidade. A nossa capacidade de exercer influência foi drasticamente reduzida", disse, negando, no entanto, ter abandonado a mediação.

"Hoje a mediação é extremamente difícil e os resultados são limitados. Mas não vamos desistir", garantiu.