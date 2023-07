Grécia. Avião de combate a incêndios caiu durante missão

Cerca de 32.500 pessoas foram retiradas das regiões afetadas desde domingo, enquanto os bombeiros ainda lutam contra as chamas provocadas pela onda de calor., no sul da ilha de Evia, disse à AFP Yannis Artopios, porta-voz dos bombeiros.





"Um avião Canadair grego com pelo menos duas pessoas a bordo caiu perto de Platanisto [aldeia em Eubéia]", disse este porta-voz enquanto a Grécia é assolada por incêndios e temperaturas elevadissímas há mais de dez dias.



Segundo informações iniciais das autoridades, a aeronave, que participava com pelo menos três outros aviões e uma centena de bombeiros no combate às chamas nesta ilha perto de Atenas, caiu numa ravina.





No avião encontravam-se duas pessoas e a comunicação com os pilotos foi perdida, segundo diversos ‘media’. Até ao momento não há informações sobre vítimas mortais do acidente.





O acidente ocorreu em Karystos, onde um incêndio começou no domingo. Várias equipas de bombeiros e um helicóptero deslocaram-se à zona.



Há três dias que os bombeiros tentam controlar um grande incêndio na ilha de Eubeia, Grécia central.



O canal transmitiu um vídeo da aeronave a cair e a desaparecer atrás das chamas e de uma nuvem de fumaça preta.

Dois outros grandes incêndios estão ativos na Grécia, nas ilhas turísticas de Rodes, no Mar Egeu (sudeste), e Corfu, no Mar Jónico (noroeste).







Uma nova onda de calor começa a atingir a Grécia a partir de hoje, com temperaturas máximas previstas de 44 graus Celsius, quando os incêndios continuam a devastar partes das ilhas gregas de Rodes, Corfu e Eubeia.



Em Atenas, os termómetros devem chegar a 41 graus Celsius e no centro do país, 44 graus Celsius, segundo a previsão agência meteorológica nacional (EMY) grega.



Estas temperaturas muito elevadas, que surgem após um fim de semana de calor intenso, vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até cinco graus Celsius a partir de quinta-feira, segundo a mesma fonte.







O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis alertou, esta terça-feira,que os próximos dias seriam difíceis no país, com as condições meteorológicas a melhorar depois de quinta-feira.



"Estamos todos de guarda", disse o governante, citado pela Reuters. "Diante do que todo o planeta está a enfrentar, especialmente o Mediterrâneo, que é um ponto crítico das mudanças climáticas, não existe um mecanismo mágico de defesa, se houvesse, nós já o teríamos implementado".





Muitas regiões do país permanecem hoje "em alerta vermelho", ou seja, em "extremo perigo" de incêndios florestais enquanto sopram ventos de até 40 quilómetros por hora no mar Egeu.