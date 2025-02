Grécia. Dezenas de terramotos continuam a abalar ilhas gregas

Santorini é um dos destinos turísticos mais procurados da Grécia, mas a ilha está a ser afetada por uma onda de pequenos e médios sismos nos dias, o que levou turistas, mas também habitantes, a decidirem abandonar o local nas últimas horas.De acordo com o Instituto Geodinâmico de Atenas, registaram-se vários tremores esta segunda-feira. O mais significativo ocorreu às 9h30 (hora local), com magnitude 4,9. Este foi o sismo mais forte desde o início da atividade sísmica, há dez dias, que obrigou a declarar o estado de alerta.Apenas duas horas depois, um sismo de 4,6 abalou a ilha.Esta segunda-feira, os habitantes de Santorini receberam alertas nos telemóveis a avisar para o risco elevado de deslizamentos de terras e a indicar que várias praias e portos da ilha estão interditos. Outro alerta, enviado também para os habitantes de outras ilhas, notificava para a “atividade sísmica prolongada” naquela zona e instando as populações a manterem-se preparadas e seguirem instruções das autoridades.Até ao momento ainda não se registaram danos ou vítimas, mas já houve deslizamentos de terras.A partir de Bruxelas, o primeiro-ministro grego pediu esta segunda-feira aos residentes de Santorini para “manterem a calma”.“Temos de gerir um fenómeno geológico muito intenso”, admitiu Kyriakos Mitsotakis, que está na capital belga para participar numa cimeira europeia.A Organização Grega de Planeamento e Proteção contra Terremotos aconselhou no domingo os moradores da ilha de Santorini a evitarem grandes aglomerações em espaços fechados, ficarem longe de portos próximos de penhascos.Foram entretanto montadas tendas em locais para desporto ao ar livre e as autoridades locais designaram pontos de encontro para possíveis evacuações.O sismólogo Gerasimos Papadopoulos escreveu no Facebook que os terremotos estão a aumentar em magnitude, designando-os como uma “sequência pré-sísmica intensa”.Os especialistas indicaram que a atividade sísmica dos últimos dias não está relacionada com o vulcão de Santorini, mas sim com as referidas falhas geológicas.

Estas cinco falhas, cada uma com mais de 20 quilómetros de comprimento, podem produzir sismos de magnitude até 7,3, como o registado perto de Amorgos em 1956, que provocou um tsunami de 30 metros que matou 53 pessoas.





(com Lusa)