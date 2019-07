Grécia. Direita de Mitsotakis afasta Syriza e promete mudanças

Joana Raposo Santos - RTP08 Jul, 2019, 10:23 / atualizado em 08 Jul, 2019, 10:44 | Mundo

“Estou muito, muito grato pelo resultado”, declarou Mitsotakis. “Vencemos com uma maioria absoluta e era esse o nosso principal objetivo”.



“Atingimos quase 40 por cento, o que é incrível, dado que temos o contexto de uma paisagem política fragmentada, e penso que temos um forte mandato para cumprir com a minha agenda, que é uma agenda para o crescimento económico e para a criação de mais emprego, mas também para garantir que o povo grego voltará a sentir-se seguro”, garantiu.



Tsipras grande derrotado



Já Alexis Tsipras reconheceu a derrota e disse respeitar a decisão dos gregos, felicitando o adversário. “Hoje, de cabeças levantadas, aceitamos o veredito do povo”, afirmou.



Alexis Tsipras assumiu a liderança do país em 2015, durante o pico de uma crise financeira que desde 2010 arrasava o país e que os líderes conservadores de então não conseguiram melhorar. Os ministros das Finanças da Europa estão reunidos hoje em Bruxelas para discutir a Grécia, que ainda tem metas fiscais rigorosas para cumprir, apesar de não receber diretamente empréstimos de resgate.



A transferência de poderes será realizada esta segunda-feira, imediatamente após Mitsotakis tomar posse perante o Presidente grego, Prokopis Pavlópulos, numa cerimónia que está prevista para as 13h00 locais (11h00 em Lisboa).





Durante a tarde desta segunda-feira deverá ser conhecida a composição do seu gabinete e na manhã de terça-feira os novos ministros e pastas.



O percurso de Mitsotakis

Apesar de ser considerado liberal, Mitsotakis tem no seu partido membros com visões de direita.

, elucidou.“Os cidadãos escolheram, respeitamos totalmente o voto popular. Há pouco contactei Kyriakos Mitsotakis para o felicitar pela vitória nestas eleições.”, frisou.“Trazer a Grécia até ao estado em que hoje se encontra implicou a tomada de decisões difíceis com um pesado custo político”, acrescentou o até agora primeiro-ministro.Dizendo-se comprometido em resistir à austeridade, o então primeiro-ministro viu-se forçado a recorrer a mais um resgate económico por parte de parceiros europeus poucos meses depois de ser eleito, o que terá pesado na opinião dos eleitores.Apesar de ter conseguido melhorar o crescimento económico do país,e não elege nenhum deputado, ficando sem assento no parlamento grego.A Nova Democracia já tinha ganho as eleições europeias de 26 de maio passado e as regionais e municipais que decorreram em simultâneo, com segunda volta a 2 de junho.Mitsotakis, de 51 anos, foi eleito presidente da Nova Democracia em 2016, após as grandes derrotas eleitorais em janeiro e setembro de 2015 face ao Syriza, e parece querer impor um novo estilo, ao sobrepor-se à “velha guarda” do partido.Ao contrário de Alexis Tsipras, que tentou romper com a herança dinástica,. O seu pai foi primeiro-ministro entre 1990 e 1993 e a sua irmã mais velha, Dora Bakoyannis, foi a primeira mulher a ocupar a presidência da câmara municipal de Atenas, entre 2003 e 2006.O primeiro-ministro eleito foi, entre 2013 e 2015, ministro da Reforma Administrativa, durante o Governo do conservador Antonis Samaras. Em 2016, quando assumiu a liderança da oposição, começou a defender novos caminhos para a saída da crise, opondo-se à intervenção da troika.Adepto da liberalização económica, dos investimentos estrangeiros e das privatizações,Apesar de o até agora primeiro-ministro Tsipras acusar Mitsotakis de querer repetir os despedimentos massivos que durante o Governo de Samaras se sentiram no país, o primeiro-ministro eleito assegura que, onde na altura ocorreram a maioria das demissões.Mitsotakis herda uma economia que cresce a uma velocidade moderada, com um ritmo anual de 1,3 por cento, mas cujas finanças públicas poderão continuar aquém das metas acordadas com os credores.