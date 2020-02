Grécia. Protestos contra campos de migrantes intensificam-se

Na Grécia, na Ilha de Lesbos, crescem os protestos contra a construção de novos campos para refugiados. A polícia de choque atirou gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes que atiraram pedras contra a criação de um novo centro de detenção para migrantes, o último período de agitação sobre o assunto.

Em Lesbos, vários manifestantes tentaram bloquear o porto do Mitilene para impedir que os oficiais da polícia desembarcassem na ilha com os seus equipamentos.Os residentes entraram em confrontos com a polícia, através do lançamento de pedras contra os oficiais, que retaliaram com gás lacrimogéneo, granadas ensurdecedoras e balas de borracha., declarou o vice-presidente da Câmara de Mitilene, principal cidade de Lesbos, Efstratios Tzimis, citado pelo jornal britânico

Durante os confrontos, cerca de dez manifestantes e dezenas de polícias sofreram ferimentos ligeiros.



Em Chios, os moradores invadiram um hotel onde as autoridades policiais estavam hospedadas, ferindo pelo menos oito pessoas.“Estamos em tempos de guerra. A polícia tem armas, nós temos os nossos corações e as nossas almas”, declarou um padre local, citado pela Agence France Presse.Cerca de 43 mil migrantes, entre homens, mulheres e crianças, estão registados em Lesbos, Samos, chios, Leros e Kos, residindo em campos originalmente preparados para acolher 5400 pessoas.

Campos completamente lotados



Em novembro, o Governo grego divulgou que pretendia substituir os campos de processamento e acolhimento nas ilhas gregas do mar Egeu, devido à sobrelotação e condições de vida identificadas como desumanas, por novos centros, que vão funcionar em regime de detenção.

Depois da construção dos campos, os requerentes de asilo serão mantidos fechados durante a noite, na tentativa de trazer a ordem às ruas das ilhas.

, afirmou o secretário-geral do Ministério de Migração e Asilo grego, Manos Logothetis.Em comunicado, o porta-voz do Governo, Stelios Petsas, declarou que os problemas de saúde como o coronavírus exigiam a criação destes novos centros de acolhimento fechados, isto depois de, no ano passado, o Governo ter cancelado o acesso aos cuidados de saúde para requerentes de asilo e pessoas sem documentos que vivem na Grécia.A proposta de criar novas estruturas para os migrantes suscitou várias críticas de organizações não-governamentais, das autarquias e das populações das regiões insulares. Durante os últimos meses, as ilhas do mar Egeu têm sido palco de várias manifestações e paralisações, justificadas pelo medo que estes centros migratórios coloquem problemas ao funcionamento da comunidade.