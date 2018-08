Grécia terminou programa de assistência financeira

O país europeu mais atingido pela crise foi o primeiro e o último a pedir assistência. Foi também o único reincidente.



Os gregos têm por isso motivos para festejar acredita a comentadora de assuntos económicos Helena Garrido.



Contudo a comentadora realça que no futuro os gregos têm pela frente grandes desafios.



A conclusão do terceiro programa grego de assistência financeira marca também o fim do ciclo de resgates a países do euro, que começou em 2010, e que abrangeu Portugal, a Irlanda, Espanha e Chipre.



Na análise do comentador de assuntos internacionais, Filipe Vasconcelos Romão, a Grécia é hoje um país diferente, mas onde permanecem grandes problemas.





A Grécia sai esta segunda-feira do do terceiro programa de assistência financeira.