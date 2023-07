Grécia vive o fim de semana de julho mais quente dos últimos 50 anos

Em consequência do calor vivido, o governo grego tem pedido para que as pessoas trabalhem em casa sempre que possível e as saídas não sejam desnecessárias. Em grandes cidades, como Atenas, as temperaturas também estão a fechar os principais monumentos, principalmente nas horas de maior calor.



“Este fim-de-semana arriscar ser o mais quente de sempre registado em julho, nos últimos 50 anos”, explicou Panagiotis Giannopoulos, meteorologista da televisão estatal grega ERT. “Atenas vai ter temperaturas acima dos 40 graus durante seis, sente dias, até ao fim do mês de julho”.



Temperaturas tão altas não são novidade na Grécia mas a durabilidade no tempo acaba por tornar-se numa situação de excepção. Domingo trará temperaturas a rondar os 44 graus em Atenas, com a região de Tessália a chegar aos 45 graus celsius.



Yannis Kallianos, também meteorologista, falou numa “onda de calor poderosa e interminável”.



“De acordo com as últimas previsões, a onda de calor pode durar até à próxima quinta ou sexta-feira”, afirmou Kallianos, que explicou que ventos fortes no norte do país podem ser um perigo para o combate a incêndios.



São perto de 80 os incêndios que estão a ser combatidos pelos bombeiros na Grécia e as autoridades anunciaram que o país vai estar em estado de alerta durante a próxima semana. Mais de uma centena de casas e negócios foram destruídos.



“Os próximos dias serão muito complicados”, disse Vassilis Kikilias, ministro da Proteção Civil. “Temos de nos manter vigilantes”.



Para além da Grécia, países como a Itália, Espanha e França também têm sofrido com as altas temperaturas. Portugal tem escapado ao fenómeno.