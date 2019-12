Greta Thunberg descansa em Lisboa antes de partir para Madrid

Depois de uma viagem de veleiro de 21 dias, Greta Thunberg chegou a Lisboa por volta das 13h00 de terça-feira. Os planos iniciais indicavam que a sua estadia fosse curta e que partisse no mesmo dia para Madrid, onde decorre a COP 25. No entanto, a jovem sueca e a tripulação do “La Vangabonde” decidiram ficar mais algum tempo pela capital para descansar.

Numa fotografia publicada na sua página do Facebook, Greta aparece nas ruas de Lisboa, mostrando-se feliz pela “mudança de cenário”











“Agora vou passar alguns dias a escalar a rocha onde vivi nas últimas três semanas, a tentar acompanhar o mundo”, escreveu Greta.





"As condições foram difíceis e houve tempestades que tivemos de contornar", disse Greta, para além de ter sublinhado a isolação e o espaço limitado em que viveu durante as três semanas de travessia pelo Atlântico. Chegar a terra foi "esmagador", disse a jovem ativista. À chegada a Lisboa, na doca de Santo Amaro, a jovem sueca de 16 anos já tinha anunciado algumas dificuldades durante a viagem.

Greta Thunberg tem viajado de país em país numa missão de apelo à mobilização em defesa do clima. A próxima paragem será Madrid onde decorre a 25.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP 25).

A pensar na preservação do ambiente, o comboio foi o meio de transporte escolhido pela jovem ativista para viajar para a capital espanhola. No entanto, uma parte da viagem terá de ser feita num comboio a gasóleo, dado que existe um troço de cerca de 100 quilómetros onde a linha não está eletrificada. O Governo espanhol já disponibilizou um carro elétrico à jovem sueca.

“E depois de Madrid vou para casa, para o Natal”, acrescentou Greta.

“Nenhum país no mundo está a fazer o suficiente”

Em conferência de imprensa à chegada a Lisboa, Greta Thunberg foi questionada sobre os esforços de Portugal no sentido de abraçar a neutralidade carbónica. Apesar de reconhecer o seu desconhecimento sobre a política energética portuguesa, a jovem ativista ressalvou que

Para além do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e do vereador da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, dezenas de ativistas juntaram-se na Doca de Santo Amaro para receber Greta. A ausência de Marcelo foi criticada por muitos. O Presidente da República justificou-se, recusando “tirar proveito político” da passagem da jovem sueca por Portugal.

"Enfrentamos uma urgência global e temos de trabalhar em conjunto para salvar a vida da humanidade", disse a jovem ativista sueca, frisando que "todos devem fazer o que puderem para garantir que estão do lado certo da história".

Depois de agradecer a calorosa receção, a jovem ativista fez um apelo, não só a Portugal, mas a todos os países.

Precisamos de todos. Espero que cada um de vós seja ativo e lute pelo futuro", acrescentou Greta.