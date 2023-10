Greta Thunberg detida em protestos contra "cimeira do petróleo"

A cimeira está a ter lugar no hotel InterContinental Park Lane e é organizada pelo Fórum sobre Informação Energética, que junta um grande número de empresários ligados às indústrias de combustíveis fósseis e vários ministros de todo o mundo.Antes de se juntar ao protesto, Greta Thunberg fez algumas declarações aos meios de comunicação:”, alertou a ativista sueca.“Atrás destas portas da conferência do petróleo e dinheiro,. Pessoas em todo o mundo estão a sofrer e a morrer devido às consequências da crise climática causada por estas indústrias que permitimos que conheçam os nossos políticos e tenham acesso direto a eles”, acrescentou Thunberg.Várioscom cartazes e guarda-chuvas cor-de-rosa,e “cancelem a conferência”. O hotel tem um grande dispositivo de segurança e muitos dos participantes foram escoltados até lá chegarem.A polícia metropolitana de Londres anunciou que pelo menos cinco pessoas foram detidas e estavam sob custódia, suspeitas de obstruir uma autoestrada.De acordo com o. O programa da conferência conta com várias palestras sobre energias renováveis e emissões zero. Para o fim, vai ser feita a entrega de prémios ao “empresário do ano” e aos “líderes da energia do amanhã”.O grupoorganizou os protestos, dizendo que a conferência serve para que multimilionários possam conversar com políticos eleitos pelo povo.“[A conferência] acontece há já alguns anos e pensamos que não deve continuar a ser assim porque”, declarou Robin Wells, líder do grupo.