Greta Thunberg eleita personalidade do ano pela Time

A ativista climática sueca, de 16 anos, foi nomeada Personalidade do Ano pela Time , anunciou a revista norte-americana esta quarta-feira. Greta Thunberg é considerada uma das maiores e mais influentes vozes defensoras do ambiente e tem mobilizado jovens de todos os países.





No artigo da Time, os jornalista esclarecem as razões para a eleição de Greta Thunberg como Personalidade do Ano de 2019 e descrevem a recente viagem da jovem ativista para Portugal, no veleiro 'La Vagabonde'. A foto de capa desta edição da revista foi, aliás, tirada em Lisboa.











Greta Thunberg "começou um movimento global faltando à escola, em agosto de 2018. Passou dias acampada em frente ao Parlamento sueco, com uma placa pintada em letras pretas sobre fundo branco que dizia 'Skolstrejk för klimatet', ou seja, 'Greve escolar pelo clima'", descreve a Time.





Explicando os motivos que levaram à escolha da personalidade do ano, os jornalista lembram que a jovem ativista, desde que começou a Greve pelo Clima, "falou com chefes de Estado na ONU, reuniu-se com o Papa, discutiu com o Presidente dos Estados Unidos e inspirou quatro milhões de pessoas a unirem-se à greve climática global, a 20 de setembro de 2019, na maior demonstração climática da história da humanidade".



"A sua imagem foi retratada em murais e fantasias de Halloween e o seu nome está associado a tudo, desde ações de bicicletas a besouros", lê-se no artigo.





Greta Thunberg foi a escolhida de entre uma lista onde constavam também os nomes de: Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos; Donald Trump; o denunciante anónimo de levou ao processo de "impeachment" a Trump; e os manifestantes de Hong Kong.