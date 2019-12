Greta Thunberg passa por Lisboa com mensagem de esperança

A ativista sueca faz uma paragem na capital portuguesa antes de viajar para Madrid onde se junta à cimeira das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.



A jovem de dezasseis anos atravessou o Oceano Atlântico a bordo de um veleiro depois de deixar, nos Estados Unidos, como conta a jornalista Cláudia Godinho, uma das suas mensagens mais marcantes.



Greta Thunberg deve chegar à doca de Santo Amaro, em Lisboa, por volta das 8h00.



O presidente da câmara, Fernando Medina, vai receber a jovem ativista.



A ativista também se encontrará com o presidente da comissão parlamentar do Ambiente da Assembleia da República, o deputado do Bloco de Esquerda José Maria Cardoso.



No local, segundo a organização, decorrerá uma conferência de imprensa com intervenções de Greta Thunberg e de jovens ativistas portugueses.



Também estão previstas intervenções do comandante da embarcação "La Vagabonde", Riley Whitelum, e de Nikki Henderson, membro da tripulação e marinheira profissional.



A organização espera centenas de pessoas na receção a Greta Thunberg, que se celebrizou em todo o mundo por ter iniciado na Suécia as greves pelo clima, em protesto pela falta de medidas dos políticos para fazer face às alterações climáticas.



Depois desta paragem em Lisboa, Greta Thunberg segue para Madrid.



A jovem veio dos Estados Unidos no barco de um casal australiano.



Ela recusa-se a andar de avião por ser um meio de transporte poluente.