Greve em Chicago. Professores alcançam objectivos e voltam ao trabalho

Quinta feira foi também o dia de uma manifestação com milhares de docentes, que arrostaram com o frio e a neve para trazerem a greve às ruas, na capital do Estado de Illinois, com a visibilidade que até aí já tinha ganho nas escolas.





O pré-acordo anunciado pelo CTU (Chicago Teachers Union) inclui um aumento salarial, redução do tamanho das turmas e alargamento dos quadros de pessoal. Para além dessas reivindicações mais imediatas, os grevistas punham em causa as linhas mestras da política educacional da cidade , tal como elas foram formuladas pelo(presidente da Câmara) Rahm Emanuel em depois mandatos sucessivos e depois continuadas pelaactual, Lori Lightfoot.

Rahm Emanuel, chefe de gabinete de Obama até 2010, concorrera em 2011 ao cargo de mayor prometendo "reformar" o ensino, com uma terapia de choque, austeritária e privatizadora. A tradição grevista dos docentes de Chicago, que em 1987 tinham levado a cabo uma paralisação memorável, fazia antever graves convulsões sociais perante o programa do novo mayor.





Para que as suas medidas altamente impopulares pudessem impor-se sem resistência, Emanuel fez então aprovar no parlamento do Estado do Ilinois um diploma que obrigava qualquer sindicato a submeter qualquer proposta de greve a referendo, que teria de contar com pelo menos 75 por cento de votos favoráveis.





A inovação vinha no seguimento de uma política aprovada em 1995 pela maioria republicana na cidade, limitando drasticamente os temas em que o CTU teria competência legal para negociar. De fora da agenda do sindicato, ficavam pontos como o tamanho das turmas, que agora, precisamente, os grevistas puseram sobre a mesa sem se embaraçarem com os interditos jurídicos.





Aiás, já em 2012 uma greve dos docentes pusera em causa as "reformas" de Emanuel, mas sem conseguir abalar os seus fundamentos. E de pouco serviu que o próprio Emanuel tivesse reconhecido entretanto a falência da sua política e o estado caótico a que ela conduziu o ensino em Chicago.







Em maio de 2019 ganhou as eleições a jurista Lori Lightfoot, que baseara largamente a sua campanha na promessa de reverter a política de Emanuel. Apesar da sua filiação republicana, Lightfoot tinha um curriculum de declarações antirracistas e era a primeira mulher, negra e assumidamente gay a guindar-se àquela importante posição política. As expectativas sobre o cumprimento das suas promessas eleitorais eram portanto elevadas.







Mas nestes poucos meses de mandato, a mayor brilhou apenas pela sua inacção em temas como o alargamento dos quadros de pessoal, a eleição de um conselho para a educação pública, a melhoria dos serviços de saúde mental. Assim que o CTU começou a pressionar pelo cumprimento das suas promessas eleitorais, Lighfoot excedeu-se em iniciativas de todo o tipo para sabotar as negociações e, depois, para sabotar a greve.





Durante a greve, a mayor chegou a ameaçar o corte das contribuições da cidade para a segurança social dos professores, se a greve se mantivesse.







Mas a greve manteve-se, com centenas de piquetes, independentemente da intempérie, e com um apoio crescente dos estudantes, dos pais e da população. Ao quinto dia da greve, uma manifestação de 30.000 pesssoas dirigiu-se à Câmara para protestar contra a aprovação de uma orçamento anual que aumentava os gastos com a polícia, mas implicitamente recusava as reivindicações docentes, ao manter inalterado os gastos para a escola pública.





No balanço final, a mayor teve mesmo de alterar as prioridades orçamentais e dedicar 35 milhões de dólares a reduzir as turmas e a alargar os quadros de pessoal, contratando pelo menos uma enfermeira e uma assistente social para cada escola. Uma parte dos grevistas pensava, ainda assim, que a vitória podia ter sido mais ampla: 40 por cento votaram contra o pré-acordo que conduziu ao levantamento da greve.