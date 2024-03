Esta quarta-feira cumpre-se o primeiro de três dias de greve geral, a primeira em mais de 25 anos. Também é aquela que reúne, pela primeira vez, as três centrais sindicais angolanas.

A greve destina-se a exigir um aumento do salário mínino.

Os sindicatos e o governo estavam em negociações desde dezembro, mas o governo alega que não pode pagar mais.



Os sindicatos angolanos garantem que os serviços mínimos serão cumpridos, durante a greve geral, e mostram-se disponíveis para continuar com as negociações.