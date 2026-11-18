A série de jogos de ação e aventura "Grand Theft Auto", da Rockstar Games, lança na meia-noite de dia 19 o seu mais recente jogo, 13 anos após o último lançamento.





A longa espera gerou uma expectativa febril entre os fãs do jogo e muita gente planeia faltar ao trabalho ou à escola no dia do lançamento.





O termo "Gripe GTA" foi cunhado para descrever a onda de faltas por doença que ocorreu quando GTA V foi lançado em 2013.

Segundo dados da BambooHR, os pedidos de folga remunerada para o dia do lançamento do GTA VI estão cerca de 13% acima do registado num dia comum de novembro.





A empresa estima ainda que um elevado número de funcionários deverá alegar problemas de saúde para faltar ao trabalho na quinta-feira. Uma sondagem da BambooHR a 1.500 adultos nos EUA revelou que cerca de um terço dos trabalhadores da Geração Z planeia tirar o dia de folga.





"Estamos perante uma escala e uma proporção que não vimos noutros lançamentos do setor do entretenimento", afirma Brad Rencher, CEO da BambooHR, citado pela Reuters.





Game Day”).

O jogo mais aguardado da história

O GTA VI pode ser considerado o jogo mais aguardado da história. Algumas previsões apontam que sejam vendidas 40 milhões de cópias nos primeiros três meses, o que geraria uma receita de três mil milhões de dólares. Algumas empresas decidiram entrar na onda da febre e dar folga aos funcionários. É o caso da Logitech, fabricante de periféricos de jogo, que concedeu aos seus colaboradores um dia de folga extra, batizado de "Dia do Jogo" (“”).O GTA VI pode ser considerado o jogo mais aguardado da história.





O GTA V, lançado em 2013 pela Rockstar Games e que se passa numa versão alternativa de Los Angeles, chamada Los Santos, tornou-se um dos jogos mais vendidos de sempre.

Foi o jogo mais vendido da última década nos EUA e atingiu a marca de mil milhões em vendas mais rápido do que qualquer outro produto de entretenimento na história.





O desenvolvimento do GTA VI começou em 2015, com viagens de investigação a Miami para criar o mundo inspirado em Leonida/Vice City. Mas o jogo foi adiado duas vezes: primeiro de maio de 2025 para maio de 2026 e depois para 19 de novembro de 2026.





Os 13 anos de espera pela chegada do novo jogo geraram uma campanha de marketing global colossal que transformou a cidade de Miami – inspiração de Vice City – numa extensão real do mundo do jogo.





streaming.

Bem-vindos à Vice City

A série "Grand Theft Auto" começou em 1997 com um jogo de perspetiva aérea e gráficos altamente pixelizados, que envolvia roubar carros e realizar tarefas para organizações criminosas. A cada novo lançamento, os gráficos e a narrativa tornaram-se mais sofisticados e espera-se que o novo jogo apresente um mundo mais detalhado, mais interações e personagens mais complexos. A campanha inclui trailers, pré-visualizações, anúncios no YouTube e redes sociais, além de um preview de 27 minutos disponibilizado na Netflix. O primeiro trailer acumula mais de 300 milhões de visualizações no YouTube desde o seu lançamento, há quase três anos, e a antevisão na Netflix disparou para o topo dos rankings, superando os filmes e as séries do serviço deA série "Grand Theft Auto" começou em 1997 com um jogo de perspetiva aérea e gráficos altamente pixelizados, que envolvia roubar carros e realizar tarefas para organizações criminosas. A cada novo lançamento, os gráficos e a narrativa tornaram-se mais sofisticados e espera-se que o novo jogo apresente um mundo mais detalhado, mais interações e personagens mais complexos.





O jogo transporta os jogadores para as ruas iluminadas por luzes néon de Vice City, uma versão fictícia de Miami. O enredo apresenta duas personagens jogáveis: os parceiros no crime, Lucia e Jason, que acabam envolvidos numa conspiração complexa depois de um assalto correr mal.





Lucia é a primeira personagem feminina jogável com um desenvolvimento aprofundado na série, atendendo a uma queixa frequente das jogadoras, numa altura em que o público dos jogos se está a tornar menos predominantemente masculino.





Nos EUA, o jogo está a ser vendido por 79,99 dólares, com uma "Ultimate Edition" por 99,99 dólares, que inclui veículos, armas e fatos extra.

Com um orçamento de produção estimado em mil milhões de dólares ou mais, "Grand Theft Auto VI" é um dos jogos mais caros alguma vez produzidos.





Ainda antes de ser lançado, o GTA VI lidera as nomeações para os Game Awards, os prémios norte-americanos que elegem os melhores videojogos do ano. O jogo conta com oito nomeações.





c/agências