Gronelandeses não querem "ser nem americanos nem dinamarqueses"

“Apoiamos o vosso direito de determinar o vosso próprio futuro e, se vocês escolherem, dar-vos-emos as boas-vindas nos Estados Unidos da América. Precisamos da Gronelândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional e estamos a trabalhar com todos os envolvidos para tentar obtê-la, mas precisamos dela realmente para a segurança internacional, e acho que vamos obtê-la”, disse Trump no discurso desta madrugada.



“De uma forma ou de outra, vamos obtê-la. Iremos manter-vos seguros e ricos. E juntos, levaremos a Gronelândia a patamares como vocês nunca imaginaram ser possível antes”, acrescentou.



A Gronelândia tem estado sob os holofotes nas últimas semanas depois de o presidente norte-americano ter dito que a aquisição da ilha é uma necessidade estratégica para os Estados Unidos e que não descarta ações estratégicas ou sanções económicas contra Copenhaga se não for vendida.



O Governo Regional e o Executivo dinamarquês sublinham, em resposta à repetida ameaça, que serão os gronelandeses a decidir o futuro, mas mostraram-se abertos a aumentar a cooperação em matéria de defesa e economia com Washington, tendo em vista a riqueza mineral do subsolo da Gronelândia, que desde 2009, goza de um novo estatuto de autonomia que reconhece o seu direito à autodeterminação.

“Não vai acontecer”

Trump reafirmou os objetivos expansionistas no discurso ao Congresso, na madrugada desta quarta-feira, dizendo em particular que queria tomar a Gronelândia "de uma forma ou de outra", mas recebeu uma clara recusa do lado da Dinamarca.



"Isso não vai acontecer", reagiu o ministro dinamarquês da Defesa, Troels Lund Poulsen, numa entrevista à televisão pública DR.



As eleições legislativas na região autónoma estão marcadas para o próximo dia 11 de março.



"As eleições serão realizadas em breve na Gronelândia e acho que todos — inclusive nós — devemos ter cuidado para não fazer todo tipo de suposição sobre o futuro" dos gronelandeses, disse também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, à TV2.



Entretanto, também o chefe do Governo Regional da Gronelândia reagiu aos repetidos comentários de Trump, reafirmando a autonomia do território.



"Não queremos ser nem americanos nem dinamarqueses, somos gronelandeses", escreveu o primeiro-ministro da Gronelândia, esta quarta-feira, no Facebook.



"Os americanos e o seu líder devem entender isso", acrescentou. "Não estamos à venda e não podemos ser simplesmente anexados".