Gronelândia optaria pela Dinamarca em vez dos EUA "se tivesse de escolher"

"O futuro da Gronelândia será decidido pelos gronelandeses, tal como consta no Estatuto de Autonomia. É com esta mensagem que viajamos amanhã [quarta-feira] para os Estados Unidos", acrescentou.

Reunião com Rubio na quarta-feira

, afirmou Jens-Frederik Nielsen em Copenhaga.Nielsen falava durante uma conferência de imprensa em Copenhaga no âmbito de uma deslocação oficial à capital da Dinamarca, segundo a agência de notícias, disse Nielsen, também citado pela agência espanhola EFE, na véspera de uma reunião em Washington sobre a ilha do Ártico.A seu lado, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, considerou que não tem sido fácil resistir ao que qualificou de "pressão totalmente inaceitável" por parte do "aliado mais próximo", referindo-se aos Estados Unidos., sendo a outra a tomada pela força.O chefe do governo de Nuuk, a capital da Gronelândia, qualificou a situação atual como "muito, muito grave", devido à pressão exercida por Trump, que alega a segurança dos Estados Unidos para reclamar o controlo da ilha."O limite é que não se pode comprar a Gronelândia. Estamos unidos no reino com a Dinamarca e seremos sempre parte da aliança ocidental", afirmou Nielsen.O encontro contará também com a participação da conselheira de Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt.A reunião terá lugar na Casa Branca e terá como anfitrião o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, explicou Rasmussen."A Gronelândia está no olho do furacão. Mas esta é também uma questão sobre a ordem mundial que conhecemos. Se esta cair, a Gronelândia e o resto do mundo enfrentarão desafios difíceis de combater", alertou Nielsen.A Gronelândia, que integra o Reino da Dinamarca, pretende emancipar-se da tutela de Copenhaga, mas os dirigentes da ilha ártica avançam com cautela sob o olhar interessado de Donald Trump.A rota para a independência da Gronelândia está claramente definida pela Lei da Autonomia de 2009.No centro das discussões estará a contribuição financeira anual de Copenhaga, de aproximadamente 4,5 mil milhões de coroas (cerca de 602 milhões de euros, ao câmbio atual), o que representa mais de um quinto do PIB (Produto Interno Bruto) da ilha.Pela parte da Dinamarca, não existe a intenção de manter a ilha, que é autónoma desde 1979, após décadas como colónia e, posteriormente, como departamento do reino.Mette Frederiksen sublinhou que o desejo de independência é "legítimo e compreensível", embora a prioridade atual do Governo que chefia seja fortalecer a comunidade do reino, que inclui também as ilhas Faroé."O tempo não é para discussões internas. O tempo é de unidade e de continuar a construção da comunidade que conhecemos", afirmou Nielsen, em sintonia com Copenhaga.