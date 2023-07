Grupo chinês de comércio eletrónico lança modelo de Inteligência Artificial

O Modelo de Linguagem Grande (LLM) "vai ser realizado por meio de aplicações industriais", disse Sandy Xu Ran, que foi recentemente nomeada chefe-executiva da JD.com, durante a apresentação do ChatRhino LLM.

O ChatRhino, designado "Yanxi", em chinês, oferece soluções direcionadas para uma variedade de setores, incluindo venda a retalho, logística, finanças e saúde.

Os LLM são algoritmos que podem reconhecer, resumir, traduzir, prever e gerar conteúdo, recorrendo a grande quantidade de dados.

"A grande evolução do modelo da JD alinha-se com a nossa busca incansável por tecnologia", disse Xu.

A incursão da empresa com sede em Pequim em modelos de inteligência artificial reflete o forte interesse da indústria tecnológica chinesa em reduzir a lacuna com os Estados Unidos na construção de serviços semelhantes ao ChatGPT.

"Precisávamos de usar o grande modelo (de linguagem) para criar valor para a indústria (...) em vez de servir só para dialogar ou desenhar coisas", disse Cao Peng, presidente do comité de tecnologia da JD.com e presidente da JD Cloud.

Num vídeo pré-gravado divulgado durante a apresentação, um funcionário da JD.com mostrou como uma ferramenta automatizada do ChatRhino, a AI Growth Marketing, foi usada pela empresa para transformar um conceito para promover uma marca numa campanha completa de "marketing", com o seu próprio portal "online", no espaço de apenas alguns minutos.

Sem a ajuda da IA, o mesmo processo levaria até duas semanas para ser concluído e exigiria uma estreita colaboração entre profissionais de marketing, designers e programadores, de acordo com o funcionário da JD.com.

A JD.com apresentou também um LLM baseado no ChatRhino específico para a unidade JD Health da empresa, visando serviços de telemedicina.