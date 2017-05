Partilhar o artigo Grupo conservador eurocético no PE felicita Macron Imprimir o artigo Grupo conservador eurocético no PE felicita Macron Enviar por email o artigo Grupo conservador eurocético no PE felicita Macron Aumentar a fonte do artigo Grupo conservador eurocético no PE felicita Macron Diminuir a fonte do artigo Grupo conservador eurocético no PE felicita Macron Ouvir o artigo Grupo conservador eurocético no PE felicita Macron

Tópicos:

Conservador, Conservadores Reformistas,