Grupo de 16 portugueses apanhado no meio da tragédia no Nepal

"O grupo está bem-disposto e vai continuar". Foi esta a garantia deixada à RTP por Nélson Vieira, operador turístico que acompanha um grupo de 16 portugueses que há uma semana está a fazer uma viagem ao Nepal.





Na manhã desta quarta-feira, o grupo foi surpreendido com a notícia sobre a tragédia que assolou o país. Durante a tarde, noite no Nepal, os viajantes encontravam-se em Gorkha, uma localizade que fica a cerca de 350 quilómetros da zona afetada.

"Nós, felizmente, vamos fazer o último trajeto até Katmandu, no sábado, e vamos fazê-lo de avião. E estamos protegidos”, afirmou Nélson Vieira, em declarações à RTP.





O operador turístico explicou que o local onde ocorreu o deslizamento de terras fica a cerca de 350 quilómetros de Gorkha. A distância, contudo, é percorrida através de uma região marcada por um terreno particularmente acidentado.

Perante o risco de novas ocorrências, as autoridades nepalesas decidiram encerrar algumas estradas por precaução.

Num dos trajetos realizados esta quarta-feira em direção a Gorkha, o grupo não encontrou grandes dificuldades, mas deparou-se com condicionamentos no sentido contrário da estrada.

Entretanto, o Ministério português dos Negócios Estrangeiros confirmou a existência de uma cidadã portuguesa desaparecida na sequência da tragédia. Nélson Vieira diz não ter informação sobre a existência de outros portugueses afetados.





Os viajantes mantêm também uma atitude de solidariedade para com as pessoas atingidas pela tragédia.





Apesar da tragédia e dos alertas das autoridades,e deverão fazer de avião, no sábado, o último percurso até à capital do Nepal., sublinhou.Durante a manhã, enquanto fazia uma travessia, o grupo chegou a ser confrontado com uma subida rápida do caudal de um rio., contou.Dentro do grupo, a notícia provocou alguma apreensão, mas não alterou o estado de espírito geral dos viajantes., afirmou.À hora da entrevista à RTP, já era noite em Gorkha. Os 16 portugueses estavam a jantar uma refeição típica nepalesa e aproveitaram o momento para tranquilizar os familiares que se encontram em Portugal., referiu.