Grupo de céticos do clima financiado por indústrias dos combustíveis fósseis

O grupo Global Warming Policy Foundation tem dito nos últimos anos ser independente das indústrias dos combustíveis fósseis, masUma revelação que surge depois de o grupo GWPF ter recusado divulgar a lista dos seus financiadores. O Global Warming Policy Foundation tem um grupo afiliado nos Estados Unidos e muito do financiamento da filial americana acaba por ser canalizada para o grupo britânico. De resto, desde 2017 que perto de 45 por cento do seu financiamento tem origem nos Estados Unidos., liderado por um bilionário ligado aos interesses do petróleo.Tambémentre 2016 e 2020. Os irmãos Koch, herdeiros de um império ligado ao petróleo, já investiram milhares de dólares para financiar campanhas de negação das mudanças climáticas.“É perturbador que o grupo Global Warming Policy Foundation atue com um canal através do qual grupos americanos estão a tentar interferir na democracia britânica”, afirmou Bob Ward, do Instituto de Pesquisa LSE Grantham, que estuda o ambiente e as mudanças climáticas.

. Este é um grupo que tem cada vez mais influência na política britânica, contando com vários conservadores e outros apoiantes.Craig Mackinlay, do grupo Net Zero Scrutiny, um comité de 20 parlamentares, apoia de viva voz o GWPF, sendo que dois assessores do grupo acabaram por ser contratados como investigadores. O grupo diz não questionar a ciência climática mas que é preciso questionar os custos para alcançar carbono zero no Reino Unido.falou com Mackinlay e Steve Baker, outro parlamentar apoiante do GWPF, e pediu um comentário sobre o financiamento do grupo. Mackinlay disse que tudo o que grupo representa é transparência e Baker falou em alegações “ridículas” de um meio de comunicação que perde tempo com assuntos que não são do interesse público.“Seria melhor se o mundo político focasse a sua atenção na maneira como a estratégia atual de energia tem levado ao aumento dos preços da mesma e como contribuiu para o aumento terrível do custo de vida de muitas pessoas”, acrescentou Baker.

Este financiamento americano está a levantar questões e muitos receios na política britânica.“Os”.Um porta-voz do grupo Global Warming Policy Foundation declarou porém que não são aceites contribuições monetárias de todos os grupos, muito menos de pessoas ligadas às indústrias energéticas. “Recusamos muitas ofertas de financiamento de pessoas com interesses obscuros, não tenho a certeza que qualquer outro grupo do outro lado do debate possa dizer isto”.