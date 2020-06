Grupo de checos oferece máscara "revolucionária" com filtro a Cabo Verde

As oferta das 200 máscaras e 1.400 filtros foi feita pelo cônsul honorário da República Checa em Cabo Verde, Valdmiro Segredo, em representação do seu homólogo cabo-verdiano naquele país europeu, Vladimír Trkal, que juntou o grupo de checos, maior parte deles já fez pelo menos um incursão turística a Cabo Verde.

Valdmiro Segredo disse à imprensa que, sabendo da situação de pandemia e sob o seu aviso de que Cabo Verde precisava de alguns materiais, os checos prontificaram e através do cônsul honorário de Cabo Verde naquele país fizeram chegar a oferta à cidade da Praia.

O cônsul honorário em Cabo Verde explicou que se trata de um filtro 3D, criado por uma universidade na República Checa, em meados de março, quando a pandemia do novo coronavírus começou em vários países.

A mesma fonte disse que se trata de um filtro específico, para ser utilizado sobretudo por médicos e paramédicos, bombeiros, enfermeiros, e todos aqueles que estão na linha de frente do combate à doença.

"Estamos perante um produto de alta qualidade", sublinhou Valdmiro Segredo, indicando que o filtro já é certificado pela União Europeia, estando presente em 30 países europeus, e é utilizado pela marinha dos Estados Unidos e pelas forças da NATO.

Esta é uma primeira remessa, mas o cônsul honorário prometeu mais produtos a Cabo Verde, agora que as fronteiras de vários países começam a abrir, não só do grupo, mas também do Governo da República Checa.

Os materiais foram recebidos simbolicamente pelo diretor dos Assuntos Farmacêuticos de Cabo Verde, Bruno Santos, que disse que chegam "em boa hora", tendo em conta que o país conta cada dia com mais casos e em mais ilhas e concelhos.

"Precisamos cada vez mais de material especializado", afirmou o responsável, referindo que as máscaras são reutilizáveis, após serem desinfetadas, precisando apenas de trocar os filtros.

Bruno Santos disse que agora os serviços farmacêuticos vão analisar com o comité dos médicos a melhor forma de usar as máscaras da República Checa, que é o primeiro país a oferecer equipamento do tipo a Cabo Verde.

Até ao momento, o diretor dos Assuntos Farmacêuticos disse que já foram distribuídas mais de 600 mil máscaras a todas as estruturas de saúde de Cabo Verde, que mesmo assim "são poucas", pelo que há necessidade de fazer sempre a reposição.

Óculos, toucas, viseiras, álcool gel e testes rápidos são outros equipamentos e materiais que têm sido distribuídos às estruturas de saúde do país, ainda segundo Bruno Santos.

Cabo Verde regista 983 casos acumulados de covid-19, dos quais oito óbitos, dois doentes transferidos para os seus países e há 499 pessoas já consideradas recuperadas (50,8%).

Há neste momento são 474 doentes com infeção ativa, representando 48% do total de casos já notificados no país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE. // PJA

Lusa/Fim