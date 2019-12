Grupo de WhatsApp. Detidos em dez países 33 suspeitos de pedofilia

As detenções ocorreram em dez países, tendo a maioria ocorrido em Espanha, com 17 pessoas detidas. A maioria dos detidos, em Espanha, não tem mais de 18 anos e o mais novo tem apenas 15.Outro dos suspeitos, com 29 anos, além de fazer odas imagens, incentivaria os restantes membros do grupo a manter contacto com raparigas menores de idade, em particular migrantes ilegais, para que estas não pudessem entrar em contacto com a polícia.

A polícia espanhola iniciou a investigação há mais de dois anos, depois de receber um e-mail com uma denúncia. Depois de receber o e-mail, entrou em contacto com a Europol, a Interpol e a polícia do Equador e da Costa Rica.



Em comunicado,. Alguns dos participantes do grupo criaram também, com imagens de crianças a serem violadas.Segundo a polícia, a investigação irá agora centrar-se em identificar as crianças presentes nos conteúdos partilhados.