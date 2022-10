Grupo ecologista bloqueia estradas de Roma instando a combate à crise climática

Em Roma, interrompeu o tráfego em duas grandes autoestradas, o que causou uma considerável perturbação aos trabalhadores que tentavam chegar ao trabalho.

Os jovens "cidadãos preocupados" sentaram-se e deitaram-se nas movimentadas estradas da capital italiana, com faixas a dizer "Não ao Petróleo, Não ao Gás" e obrigaram o trânsito a parar, criando grandes engarrafamentos, antes que a polícia e os bombeiros conseguissem fazê-los dispersar.

O grupo Ultima Generazione (Última Geração) lamentou na rede social Twitter ter "causado inconvenientes", argumentando: "Esta é a única forma que nos resta para sermos ouvidos".

Vários membros do movimento de combate às alterações climáticas organizaram recentemente longas greves de fome, numa tentativa de fazer com que os partidos políticos italianos se concentrassem na crise climática, que se manifestou em Itália de muitas formas no último ano, entre tempestades mortíferas e meses de seca que causaram enormes problemas na agricultura.

As greves de fome foram ignoradas pelos políticos e pela comunicação social, pelo que o grupo voltou ao bloqueio de estradas, como fez no início deste ano -- um tipo de protesto que causou descontentamento nos condutores afetados.

A Ultima Generazione exige o fim imediato da reabertura de centrais de carvão que deviam ser desmanteladas, o abandono de novos projetos de perfuração de gás e quer que o Governo tome medidas para aumentar a produção de energias renováveis em Itália em pelo menos 20 gigawatts (GW) por ano.

O grupo italiano faz parte da rede A22 de grupos de desobediência civil climática ativos em vários países, tais como o Just Stop Oil no Reino Unido, o Stop Old Growth no Canadá, o Dernière Rénovation em França e o Declare Emergency nos Estados Unidos.