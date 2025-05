Grupo guerrilheiro PKK anuncia a dissolução

Depois de mais de 40 anos de luta armada na Turquia, o PKK anuncia a dissolução do grupo.

Partido dos Trabalhadores do Curdistão vulgarmente conhecido como PKK, também conhecido como KGK e anteriormente conhecido como KADEK ou Kongra-Gel, é uma organização política curda que desde 1984 e que se envolveu numa luta armada contra o estado turco, por um Curdistão autónomo e mais direitos culturais e políticos para os curdos na Turquia.





O grupo foi fundado em 27 de novembro de 1978 e foi liderado por Abdullah Öcalan.







A ideologia do PKK foi originalmente uma fusão do socialismo revolucionário e do nacionalismo curdo, embora desde a sua prisão, Öcalan tenha abandonado o marxismo ortodoxo e elaborado o que ele chamou de confederalismo democrático.





Neste conflito que dura há mais de 40 anos, morreram cerca de 30 mil pessoas.





Uma das dúvidas que persiste agora é como vai ser feito o desarmamento desta organização.





Quanto à liderança deste grupo, pode passar pelo exílio ou no Iraque ou em alguns países europeus.







Relativamente aos vários elementos detidos, falam-se em possíveis amnistias, como nos revela o correspondente da Antena 1, na Turquia, José Pedro Tavares.