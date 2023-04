Grupo pró-russo bloqueia durante horas `site` de empresa elétrica canadiana

O ataque à empresa de energia elétrica é o mais recente de uma série de atos de sabotagem informática alegadamente perpetrados por grupos pró-russos no Canadá.

A Hydro-Québec, a quarta maior produtora hidroelétrica do mundo, indicou na sua conta da rede social Twitter que a sua página na internet sofrera um ataque de negação de serviço (DOS, no jargão informático) que bloqueou o acesso dos utilizadores durante várias horas.

"Os nossos sistemas de proteção rapidamente detetaram o ataque. Os sistemas essenciais da Hydro-Québec não foram afetados. Não ocorreu qualquer infiltração ou extração de informação. Os dados pessoais [dos clientes da empresa] não foram comprometidos", assegurou a companhia elétrica canadiana.

Horas após o início do ataque, o grupo pró-russo chamado "NoName057 (16)" reivindicou a respetiva autoria.

"O `site` da Hydro-Québec, a empresa responsável por produzir e fornecer eletricidade no Quebeque, foi bloqueado", disse o grupo, numa mensagem publicada `online`.

No início desta semana, as páginas da internet do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e de vários portos e bancos foram igualmente alvo de ciberataques.

Além disso, documentos secretos norte-americanos divulgados na internet em consequência de uma fuga de informação garantem que "piratas informáticos" russos reivindicaram o ciberataque à infraestrutura de gás natural do Canadá.

Na terça-feira, Trudeau indicou que o ciberataque a essa infraestrutura energética não causou quaisquer danos.