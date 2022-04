Grupo separatista do Paquistão ameaça novos atentados contra interesses da China

Os três professores chineses e o seu motorista paquistanês foram mortos na terça-feira por uma mulher que detonou um colete de explosivos em frente ao seu veículo na entrada do Instituto Cultural Chinês Confúcio, no campus da Universidade de Karachi.

O Exército de Libertação do Balochistão (BLA, na sigla em inglês), um dos grupos que exige a independência desta província pobre e escassamente povoada no sudoeste do Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irão, reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Centenas de combatentes, homens e mulheres, "estão prontos a realizar ataques mortais em todo o Balochistão e Paquistão", prometeu hoje Jeeyand Baloch, porta-voz do BLA, numa declaração em língua inglesa.

Ao mesmo tempo, avisou Pequim contra o risco de ataques "ainda mais duros", caso a China não coloque um ponto final nos seus projetos mineiros no Balochistão e na "ocupação do Estado paquistanês".

O Balochistão tem sido assolado há décadas por uma rebelião separatista. Estes grupos denunciam o aproveitamento dos recursos naturais desta província rica em hidrocarbonetos e minerais por parte de Islamabad e Pequim.

Um oficial de segurança da Universidade de Karachi disse à agência France-Presse (AFP), sob condição de anonimato, que o seu departamento tinha recentemente manifestado preocupação com a segurança de 15 funcionários universitários chineses.

"Em fevereiro, surgiram relatos de que poderia acontecer um ataque no campus", disse o funcionário.

A bombista foi descrita pelo BLA como uma mulher de 30 anos chamada Shaari Baloch, casada e com dois filhos pequenos, que era professora de ciências e estaria a trabalhar num mestrado, uma informação que a polícia confirmou.

Esta é a primeira missão suicida conduzida por uma mulher em nome do BLA, visto que a utilização de `mulheres-bomba` é uma nova tática adotada pelo grupo.

As mulheres bombistas suicidas continuam a ser uma raridade no Paquistão, sendo que apenas os talibãs paquistaneses (Teh-reek-e-Taliban Pakistan), utilizaram a tática no passado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês instou hoje o Paquistão a garantir a segurança dos seus cidadãos e interesses, pedindo aos chineses no país para que "tomem precauções rigorosas".

As tensões no Balochistão giram em torno do enorme Corredor Económico China-Paquistão (CPEC), no qual a China deve gastar mais de 42.000 milhões de euros, tendo como porta-estandarte o porto de águas profundas de Gwadar.