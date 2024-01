Grupos armados espalham o terror no Equador

Os Estados Unidos dizem-se extremamente preocupados com a onda de violência que se está a registar no Equador. Também a China já anunciou o encerramento temporário da embaixada na capital do país sul-americano.

O presidente decretou o estado de emergência, que incluiu o recolher obrigatório durante a noite. E deu ordem ao exército para neutralizar a ameaça por parte dos grupos de crime organizado.