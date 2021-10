Grupos de javalis invadiram os bairros situados nas zonas mais altas de Barcelona

E até a cantora Shakira teve de se proteger há dois dias quando uma vara de javalis a rodeou no momento em que passeava com os filhos num parque da cidade.



A Câmara de Barcelona admite que triplicaram as queixas de moradores.



Estes episódios são resultado da suspensão da caça durante a pandemia e do verão seco que deixa pouco alimento para os animais, nos montes.



Nestas imagens parecem inofensivos mas são animais selvagens que a todo o momento podem atacar.