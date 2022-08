Grupos de pessoas mobilizam-se para salvar baleia no Rio Sena

É uma espécie protegida, normalmente encontrada no frio do Ártico. Foi vista no Rio Sena, em França, na terça-feira. Grupos de salvamento animal, bombeiros e autoridades francesas de biodiversidade estão a mobilizar-se para perceber o estado de saúde do animal.Apesar de subnutrida, Gerard Mauger, diretor do Grupo de Pesquisa de Mamíferos Marinhos, disse que a baleia passou pouco tempo na superfície e que aparenta ter uma boa capacidade pulmonar. No entanto, Mauger revelou que estão a ser sentidas dificuldades em levar a baleia para fora do Sena.Como reporta a, o tamanho da baleia não foi especificado mas um espécime adulto pode chegar aos quatro metros de comprimento. Para ajudar no salvamento do animal, foi pedido à população que se mantenha longe do local para não perturbar a baleia.A Sea Shepherd, organização de conservação marinha sem fins lucrativos, disse que vai juntar-se às operações e trazer drones para conseguir uma localização da baleia mais precisa. “O ambiente não é muito bom para a baleia, o Sena está poluído e os cetáceos são muito sensíveis aos sons”, disse Lamya Essemlali, da Sea Shepherd, acrescentando que o Sena costuma ter “muito ruído”.Já no mês de maio, uma orca foi encontrada morta no Rio Sena. A orca encontrou-se presa e não conseguiu o regresso ao oceano. “A urgência aqui é alimentar a baleia para prevenir que tenha o mesmo destino da orca que morreu à fome”, disse Essemlali.Os autarcas da região já anunciaram querer ajudar a Sea Shepherd nos esforços para salvar a baleia, uma espécie que normalmente não nada tão para sul mas que mesmo assim pode sobreviver à temperatura da água.