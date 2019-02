Guaidó elogia coragem e patriotismo dos militares desertores

RTP25 Fev, 2019, 09:46 / atualizado em 25 Fev, 2019, 10:29 | Mundo

“Nós, os venezuelanos, reconhecemos a coragem e o espírito patriota dos mais de 160 soldados e polícias que ontem ficaram do lado da Constituição. Muitos mais seguirão o seu exemplo. Juntos conseguiremos a liberdade e o resgate da Venezuela!”, declarou Juan Guaidó.





Los venezolanos reconocemos la valentía y espíritu patriota de los más de 160 soldados y policías que el día de ayer se pusieron del lado de la Constitución.



Muchos más seguirán su ejemplo.



¡Juntos lograremos la libertad y el rescate de Venezuela! pic.twitter.com/YD8PqOEI7t — Juan Guaidó (@jguaido) 25 de fevereiro de 2019

“Não é segredo que na Venezuela fazem falta medicamentos e as instituições públicas estão de rastos”, acrescentou.





O último fim de semana ficou marcado por confrontos e violência nas fronteiras da Venezuela com a Colômbia e o Brasil, quando a oposição ao regime de Nicolás Maduro tentou fazer entrar no país ajuda humanitária. Dos confrontos resultaram, pelo menos, quatro mortos e mais de 300 feridos.

Pressão internacional

“Para nós europeus só há uma maneira de resolver crises políticas, pacificamente, que é através de eleições” livres, concluiu.



Reunião do Grupo de Lima



Portugal vai participar como observador na reunião do Grupo de Lima na capital da Colômbia, que se realiza esta segunda-feira. O grupo é formado por 13 países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia e ainda pelo Canadá.



No encontro vão ser discutidas possíveis soluções diplomáticas para a Venezuela.



O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vai participar nesta reunião para mostrar oposição contra Nicolás Maduro.



O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, também vai estar presente no encontro.



Maduro justifica a recusa da ajuda humanitária por considerar que se trata de uma ação de propaganda política da oposição e um primeiro passo para uma invasão estrangeira.



No rescaldo da violência, Juan Guaidó anunciou que irá pedir formalmente à comunidade internacional que mantenha “abertas todas as opções para conseguir a libertação” da Venezuela.



Também o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que “todas as opções estão sobre a mesa” para "garantir que a democracia prevalece" na Venezuela e avisou que Washington “vai tomar medidas” após os distúrbios no sábado.



Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, disse que Mike Pompeo está "desesperado" em busca de um "pretexto para a guerra".







A União Europeia já anunciou que vai reforçar a ajuda humanitária à Venezuela.





De acordo com o serviço de migração colombiana, os militares desertaram com o intuito “de fugir da ditadura de Nicolás Maduro”. Guaidó já garantiu amnistia para os soldados que se coloquem “do lado do povo”.“Nós”, declarou Jean Carlos Parra, um dos militares desertores. “Todos sofremos com a escassez que existe atualmente na Venezuela. Não é segredo nenhum. O mundo tem de saber”.O ministro português dos Negócios Estrangeiros defendeu, na noite de domingo, que a solução para a Venezuela passa pela pressão política internacional e não pela intervenção militar externa nem por confrontação interna."Para nós,. Essa intervenção (…) só agravaria ainda mais o problema”, frisou Augusto Santos Silva.“Há países que têm dito que todas as soluções estão em cima da mesa. Como disse, não é essa a posição da União Europeia. Nós achamos que a solução por via de uma confrontação interna não é solução, e a solução por via de uma intervenção externa também não é solução".“Portanto,e, com essa pressão, nós podemos favorecer o processo político interno da Venezuela”, acrescentou.Para Santos Silva, a comunidade internacional deve pressionar o regime de Nicolás Maduro para que este permita "a única solução democraticamente legítima", que é a realização de eleições livres."Estamos no momento de agir em duas frentes: na frente humanitária, de modo a acudir ao sofrimento do povo venezuelano, ao qual faltam bens tão básicos como alimentos e medicamentos, e do outro lado procurar superar a crise política que está na raiz nesta crise económica e social tão profunda”, defendeu.