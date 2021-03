Guanabara, ainda há vida na baía

Logo multiplicaram-se promessas políticas de saneamento e limpeza da baía, promessas que se dissolveram com a euforia dos jogos e ficaram por cumprir.Mas mesmo sendo um dos estuários mais poluídos do mundo, a Baía de Guanabara ainda é fonte de vida para milhares de pescadores e para uma flora e fauna variada, como golfinhos e tartarugas marinhas.A equipa da RTP foi conhecer vários projectos que tentam lutar contra a maré e devolver alguma limpidez e boa qualidade às águas da Baía da Guanabara. Uma reportagem de Sofia Leite, com imagem de Filipe Valente, edição vídeo de Sérgio Alexandre, pós-produção áudio de Rui Soares, videografismo de Ricardo Dias e produção de Gonçalo Silva, Natacha Silva Frey e Olinda Lambuça.

Os principais problemas da Baía de Guanabar Paulo Garreta Harkot é Oceanógrafo, mestre em saúde pública/epidemiologia, doutorando em geoquímica ambiental, atua na área de gestão costeira desde 1985, especializando-se, desde 2008, em lixo do mar.





O desaparecimento da floresta de mangue na Baía de Guanabara Desde meados dos anos 80 do século XX, Rogério Rocco, advogado tem-se dedicado a uma causa, a defesa da Baia de Guanabara. Militante ambientalista, esteve na origem do movimento "Baía Viva" organização ecológica que tem a Baía de Guanabara como tema central de atuação. Foi secretário do meio ambiente do município de Niterói, um dos municípios banhados pela Baía de Guanabara, e dirige agora a Estação Ecológica Guanabara, na APA, área de proteção ambiental, de Guapimirim.

