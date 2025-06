Guangdong eleva ao máximo alerta por chuvas após registar mais de 100 mm em três horas

De acordo com o Serviço Meteorológico de Zhuhai, que partilha fronteira com a região semiautónoma de Macau, a cidade permanece sob alerta vermelho desde as 06:20 (23:20, de segunda-feira, em Lisboa), em vigor juntamente com um aviso amarelo para tempestades e ventos fortes.

A recomendação oficial é suspender todas as aulas e atividades ao ar livre como medida preventiva.

O sistema de alertas meteorológicos na China contempla quatro níveis (azul, amarelo, laranja e vermelho), sendo o vermelho aquele que anuncia chuvas extremas - mais de 100 mm em três horas - e dá lugar a uma resposta de emergência que inclui tanto resgates como o encerramento de centros educativos e a suspensão de atividades comerciais.

O fenómeno também afetou as proximidades do delta do rio das Pérolas. Em Hong Kong, foi ativado um alerta devido a chuvas intensas, com até 50 mm em uma hora, enquanto Shenzhen e Zhongshan ultrapassaram os 150 mm acumulados em pouco tempo.

O Gabinete Hidrológico provincial emitiu um alerta vermelho por cheias no rio Suijiang à sua passagem por Huaiji, alertando para o perigo de transbordamentos e instando à suspensão de atividades aquáticas e à evacuação de residentes em zonas baixas.

Espera-se que as precipitações persistam durante o dia, e que as condições melhorem gradualmente nos próximos dias.

A região sul da China está a recuperar da passagem do tufão Wutip, o primeiro da temporada, que deixou, pelo menos, três mortos por um deslizamento de terra em Guangxi e forçou a retirada de mais de 12.000 pessoas.