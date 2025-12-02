Guarda costeira chinesa expulsa barco japonês de ilhas controladas por Tóquio

A Guarda Costeira chinesa indicou em comunicado divulgado na plataforma WeChat - semelhante ao WhatsApp, que é censurado na China - que "tomou as medidas de controlo necessárias de acordo com a lei".

O porta-voz Liu Dejun disse que a Guarda Costeira ordenou à embarcação japonesa Zuiho-maru que se afastasse da zona, reiterando que o arquipélago, conhecido como Diaoyu na China, constitui "território inerente à China".

Liu instou ainda o Japão a "cessar imediatamente todas as atividades infringentes e provocatórias" na área e garantiu que a Guarda Costeira continuará a realizar "operações de aplicação da lei para defender os direitos" da China.

As relações entre as duas maiores economias da Ásia estão a atravessar um momento difícil depois de, no início de novembro, a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmar que Tóquio poderia intervir militarmente no caso de um ataque a Taiwan, ilha que Pequim considera parte do território chinês.

Na sequência das declarações de Sanae Takaichi, a China convocou o embaixador do Japão e aconselhou a população a evitar viagens para o arquipélago.

O lançamento de vários filmes japoneses na China também foi adiado, de acordo com os meios de comunicação estatais chineses.

Nos últimos anos, Pequim concedeu novas capacidades à guarda costeira, incluindo a autoridade para deter embarcações estrangeiras suspeitas de entrar ilegalmente nas águas territoriais, no meio das crescentes tensões territoriais com aliados dos EUA, como o Japão e as Filipinas.

A Guarda Costeira chinesa também reforçou substancialmente a capacidade operacional, graças à alocação de mais navios e ao aumento do apoio logístico.

O conflito pelas Senkaku, conquistadas pelo Japão após a guerra com a China em 1894-95, intensificou-se depois de o Japão ter nacionalizado o território de três das ilhas, em setembro de 2012.

Situadas no mar do Leste da China, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Taiwan - que também reivindica a soberania do arquipélago - as desabitadas ilhas Senkaku cobrem uma área de aproximadamente sete quilómetros quadrados, e acredita-se que possam existir importantes depósitos de gás ou petróleo nas águas adjacentes.