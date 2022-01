Guardas fronteiriços do Quirguistão e do Tajiquistão envolvem-se em combates

"Os combates com mais trocas de tiros entre as unidades de guardas do Quirguistão e do Tajiquistão aconteceram nas aldeias de Tort-Kotcho e Chyr-Dobro. O lado tajique usou morteiros e lança-granadas", referiu um comunicado dos guardas de fronteira do Quirguistão.

Segundo a mesma fonte, no início da noite negociações entre os guardas fronteiriços tornaram possível desalojar os cidadãos tajiques que bloqueavam uma estrada fronteiriça que liga as cidades de Batken e Isfana, no Quirguistão.

No entanto, alguns minutos depois, "a situação deteriorou-se e, por volta das 19:35, hora local (13:35 em Lisboa), o lado tajique disparou contra as unidades do Quirguistão" e o confronto continuou durante cerca de uma hora.

O Tajiquistão ainda não comentou a situação.

Na primavera de 2021, as forças dos dois países também entraram em combates mortais perto da mesma zona, junto ao enclave tajique de Voroukh, no Quirguistão.

Devido a questões de acesso a água, esta é uma zona de tensão entre as duas das ex-repúblicas soviéticas mais pobres.

Os combates registados no ano passado provocaram quase 60 mortos.

PMC // PDF