Guernica foi há 80 anos a primeira Allepo da guerra moderna

Guernica não foi o primeiro alvo civil de uma nova forma de fazer a guerra que se ensaiava em Espanha desde 1936. Foi o segundo, mas terá sido o mais brutal e simbólico.



Dois meses depois do ataque Pablo Picasso imortalizava o primeiro bombardeamento deliberado de civis na história da guerra moderna.



A obra seria mostrada ao mundo em julho desse mesmo ano na Exposição Universal de Paris, como panfleto anti guerra no pavilhão do primeiro estado que o fascismo haveria de submeter na Europa: A Espanha Republicana.



Nos bombardeamentos a Guernica participaram elementos das forças aéreas alemãs, italianas e dos nacionalistas espanhoís. Só os alemães viriam a reconhecer oficialmente a sua participação no massacre. Aconteceu há 20 anos aquando do 60º aniversário do bombardeamento aéreo sobre a capital cultural dos vascos.



Os alemães testavam um novo tipo de guerra. Não foram capazes de descobrir o que disseram aos pilotos da Legião Condor era o alvo dessa manhã: Uma pequena ponte a oeste da cidade.



O fumo causado pelas bombas incendiárias largadas pelos três primeiros aviões (do esquadrão experimental franquista) encobriu os céus. Durante três horas os bombardeiros alemães destruíram toda a cidade. Hermann Goering, o marchal do ar de Hitler, haveria de dizer no julgamento de Nuremberg que Guernica foi um treino para os pilotos alemães.