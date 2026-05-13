Guerra com o Irão está a ameaçar baleias na costa sul-africana

Rotas de navegação mudaram

Que baleias podem ser afetadas?

Como são afetadas as baleias?

As baleias também estão em risco devido a alterações no seu comportamento, que alguns especialistas atribuem às alterações climáticas e a outros fatores.

Risco de os navios colidirem com baleias aumentou?



Os resultados, publicados na revista IWC Journal of Cetacean Research and Management, revelaram que, entre 1999 e 2019, ocorreram 11 colisões fatais com navios, num total de 97 mortes. Houve ainda outras 16 colisões que não resultaram claramente em morte.

Será possível proteger as baleias?

As populações de baleias noutras regiões também estão em risco e necessitam de proteção.



“Assim que os estudos e avaliações científicas estiverem concluídos, as autoridades marítimas estarão na linha da frente, juntamente com o ministério, para definir o caminho a seguir”, realçou.



