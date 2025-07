Mahmoud Issa - Reuters

Há meio milhão de palestinianos a viver em fome severa, com a ajuda alimentar a chegar a conta-gotas.



Na últimas horas, a pressão diplomática sobre Israel aumentou, com o Reino Unido a dizer que vai reconhecer o estado da Palestina a não ser que Telavive acabe com a guerra e aceite a solução de Dois Estados.