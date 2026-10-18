"Guerra está a alargar-se". Drone gera alertas no Báltico e aciona caças da NATO

Um drone obrigou este domingo à emissão de alertas aéreos na Lituânia e na Letónia e à descolagem de caças da NATO. O aparelho acabou por cair nas imediações de Pasvalys, no norte do território lituano, sobre a linha de fronteira com a Letónia."A guerra da Rússia contra a Ucrânia está a alargar-se ao flanco oriental da NATO e da União Europeia", escreveu no X o presidente lituano, Gitanas Nauseda, sem, todavia, avançar com mais pormenores sobre a origem do aparelho.

A Polícia Militar lituana começou por ser alertada para uma aparente explosão em Pasvalys. Procedeu, depois, a uma inspeção na região que levou à descoberta de fragmentos de drone em Juodzionys.

O ministro lituano da Defesa, Robertas Kaunas, revelou que o objeto foi captado pelos radares cerca das 3h00 (4h00 em Lisboa), tendo sido ativada a missão de defesa aérea da Aliança Atlântica - descolaram então caças da base de Siauliai.

"Infelizmente, devido às condições meteorológicas, não foi possível estabelecer contacto visual", afirmou o governante.

Por sua vez, o primeiro-ministro lituano levantou já a possibilidade de se tratar de uma ação de sabotagem. Mindaugas Sinkevicius marcou para segunda-feira uma reunião da Comissão de Segurança Nacional para investigar a origem do drone.

As autoridades lituanas e letãs enviaram mensagens de alerta para os telemóveis das populações, apelando a que procurassem abrigo. Estes alertas seriam desativados depois das 5h00 locais.



A 15 de setembro, caças da NATO abateram um drone russo sobre a Lituânia. Antes, a 14 de agosto, um caça da Aliança Atlântica havia também abatido um drone ucraniano sobre a Letónia.



c/ agências

