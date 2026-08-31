"Guerra existencial". Gráficas ucranianas também são alvo da Rússia

"Os russos também estão a destruir gráficas na tentativa de apagar a Ucrânia como nação. Mas, francamente, não vão ter sucesso”, assegura Viktoria Haidai enquanto passa os olhos pelos destroços da tipografia. O local que deveria estar a todo o vapor a produzir manuais para o novo ano letivo escolar, escreve o repórter da BBC na Ucrânia.

"Nos últimos dois meses, algumas das maiores editoras perderam os seus centros de distribuição, onde estavam armazenadas grandes quantidades de livros”.



De acordo com a imprensa ucraniana, a Rússia destruiu um terço de todos os livros impressos na Ucrânia este ano.



