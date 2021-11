Guerra Fria espacial. EUA acusam Rússia de ser "irresponsável" por disparar míssil anti-satélite

, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price.O laboratório de pesquisa, que orbita a cerca de 400 quilómetros acima da Terra, continuou a atravessar ou a passar perto do aglomerado de destroços a cada 90 minutos, mas os especialistas da NASA determinaram que era seguro para a tripulação regressar ao interior da nave após a terceira passagem., disse o chefe do comando espacial dos EUA, o general James Dickinson.Dickinson sublinha que os destroços do míssil "continuarão a representar uma ameaça às atividades no espaço sideral nos próximos anos, colocando satélites e missões espaciais em risco, além de forçar mais manobras para evitar colisões".

“Isto é inescrupuloso”

, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson. “É inacreditável que o Governo russo fizesse este teste e ameaçasse não apenas os astronautas internacionais, mas os seus próprios cosmonautas que estão a bordo da estação, bem como as três pessoas na estação espacial da China”, acrescentou.

Nelson explica que os astronautas enfrentam agora um risco quatro vezes maior do que o normal com a passagem da ISS perto ou através da nuvem de destroços a cada 90 minutos.

Antony Blinken, o secretário de Estado dos EUA, também condenou a ação da Rússia e disse que os satélites em toda a órbita da Terra também estão em perigo., disse Blinken em comunicado.

EUA acusaram a Rússia de ter “tornado o espaço um domínio de guerra”

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, a agência espacial russa, Roscosmos, minimizou a situação e assegurou que os astronautas a bordo da ISS estão fora de perigo, sem fazer qualquer menção ao alegado teste de míssil.“A rota do objeto, que forçou a tripulação a deslocar-se para a nave, como procedimento padrão, afastou-se da ISS”, assinalou a Roscosmos. "A estação está na zona verde”, acrescentou.Os testes de armas anti-satélite são raros e criticados pela comunidade espacial, devido ao risco que representam para as tripulações em órbita baixa da Terra.

Em abril último, a Rússia realizou outro teste de um míssil anti-satélite. Em 2020, a Rússia conduziu três testes de mísseis anti-satélite, de acordo com a Space.com. Os Estados Unidos realizaram o primeiro teste em 1959.