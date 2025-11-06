Mundo
"Guerra híbrida". Bélgica debate ameaça dos drones em reunião de emergência
O Conselho de Segurança Nacional da Bélgica vai realizar uma reunião de emergência esta quinta-feira, após o número crescente de avistamentos de drones em aeroportos e bases militares que levantaram preocupações de segurança.
O ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quentin, afirmou que a repetição de incidentes com drones "afeta diretamente a segurança do nosso país” e disse que é preciso agir “de forma calma, séria e coordenada”.
Os drones têm causado grandes transtornos em toda a Europa nos últimos meses, obrigando ao encerramento temporário de aeroportos em vários países. Algumas autoridades atribuíram os incidentes à "guerra híbrida" da Rússia, embora Moscovo negue qualquer envolvimento.
Na última noite, as chegadas e as partidas foram interrompidas no aeroporto de Bruxelas, o mais movimentado da Bélgica, depois de três drones terem sobrevoado o perímetro do aeroporto.
Quase em simultâneo, foram avistados drones sobre os aeroportos de Antuérpia, Liège e Ostende, obrigando ao seu encerramento também até às primeiras horas da manhã de quarta-feira. Os drones também foram vistos a sobrevoar a base aérea de Florennes, de acordo com o Ministério da Defesa.
O aeroporto de Bruxelas reabriu brevemente após duas horas, mas foi novamente encerrado depois de pelo menos um drone ter ressurgido no espaço aéreo. A suspensão dos voos terminou por volta das 02h00 da manhã.
Antes destes últimos avistamentos, as autoridades belgas já estavam a investigar misteriosos avistamentos de drones em diversas bases militares durante o fim de semana, incluindo Kleine-Brogel, perto da fronteira com a Holanda, que abriga os caças F-16 da Bélgica e é amplamente divulgada como um local de armazenamento de armas nucleares norte-americanas.
Ministro da Defesa fala em ataques coordenados
O ministro belga da Defesa, Theo Francken, disse a uma comissão parlamentar que os incidentes pareciam ter sido coordenados para fomentar perturbações.
"Isto está em linha com as técnicas híbridas vistas noutros países. Não se trata apenas de alguém que pilota um drone por acaso sobre uma base militar ou um aeroporto... Há vários indícios de que isto foi organizado de forma muito estruturada”, disse.
O Governo belga não divulgou quem considera responsável pelos drones, mas uma fonte disse à agência de notícias belga que os serviços de segurança têm "poucas dúvidas" de que um agente estatal, "muito provavelmente a Rússia", esteja por trás dos recentes avistamentos. O Aeroporto de Bruxelas informou que 81 voos foram cancelados e 24 desviados desde o encerramento inicial na noite de quarta-feira. Quase metade dos cancelamentos ocorreu após a reabertura do aeroporto na manhã de quarta-feira.
Os avistamentos de drones na Bélgica são apenas os mais recentes, após um aumento nas incursões no espaço aéreo europeu desde meados de setembro. Nas últimas semanas, foram avistados drones na República Checa, Dinamarca, Estónia, Alemanha, Polónia, Noruega e Espanha.
As autoridades da Dinamarca, Noruega e Alemanha estão a investigar avistamentos de drones que paralisaram temporariamente o tráfego aéreo nos aeroportos de Oslo, Copenhaga e Munique desde setembro, embora até agora tenham sido divulgados publicamente poucos detalhes sobre o que realmente aconteceu nestes casos.
c/ agências
As tensões entre a Bélgica e a Rússia, em particular, têm aumentado nas últimas semanas, enquanto Bruxelas enfrente pressão dos parceiros da União Europeia para permitir o uso de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia.
Na semana passada, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev chamou o ministro belga da Defesa de “imbecil”, depois de este ter dado uma entrevista onde disse não estar preocupado com um eventual ataque nuclear russo contra Bruxelas, porque a NATO “arrasaria Moscovo”.
