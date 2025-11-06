"Guerra híbrida". Bélgica debate ameaça dos drones em reunião de emergência

Algumas autoridades atribuíram os incidentes à "guerra híbrida" da Rússia, embora Moscovo negue qualquer envolvimento.

Ministro da Defesa fala em ataques coordenados

O Aeroporto de Bruxelas informou que 81 voos foram cancelados e 24 desviados desde o encerramento inicial na noite de quarta-feira. Quase metade dos cancelamentos ocorreu após a reabertura do aeroporto na manhã de quarta-feira.

As tensões entre a Bélgica e a Rússia, em particular, têm aumentado nas últimas semanas, enquanto Bruxelas enfrente pressão dos parceiros da União Europeia para permitir o uso de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia.





Na semana passada, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev chamou o ministro belga da Defesa de “imbecil”, depois de este ter dado uma entrevista onde disse não estar preocupado com um eventual ataque nuclear russo contra Bruxelas, porque a NATO “arrasaria Moscovo”.



O ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quentin, afirmou que a repetição de incidentes com drones "afeta diretamente a segurança do nosso país” e disse que é preciso agir “de forma calma, séria e coordenada”.Quase em simultâneo, foram avistados drones sobre os aeroportos de Antuérpia, Liège e Ostende, obrigando ao seu encerramento também até às primeiras horas da manhã de quarta-feira. Os drones também foram vistos a sobrevoar a base aérea de Florennes, de acordo com o Ministério da Defesa., incluindo Kleine-Brogel, perto da fronteira com a Holanda, que abriga os caças F-16 da Bélgica e é amplamente divulgada como um local de armazenamento de armas nucleares norte-americanas.O ministro belga da Defesa, Theo Francken, disse a uma comissão parlamentar que os incidentes pareciam ter sido coordenados para fomentar perturbações.O Governo belga não divulgou quem considera responsável pelos drones, mas uma fonte disse à agência de notícias belga que os serviços de segurança têm "poucas dúvidas" de que um agente estatal, "muito provavelmente a Rússia", esteja por trás dos recentes avistamentos.Nas últimas semanas, foram avistados drones na República Checa, Dinamarca, Estónia, Alemanha, Polónia, Noruega e Espanha.As autoridades da Dinamarca, Noruega e Alemanha estão a investigar avistamentos de drones que paralisaram temporariamente o tráfego aéreo nos aeroportos de Oslo, Copenhaga e Munique desde setembro, embora até agora tenham sido divulgados publicamente poucos detalhes sobre o que realmente aconteceu nestes casos.